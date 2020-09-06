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رياضة

أحمد ناجي يعلن استمراره في قيادة حراس نادي سموحة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:57 م
أحمد ناجي مدرب حراس
أحمد ناجي مدرب حراس مرمي نادي سموحة
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حسام الحارتي
أعلن أحمد ناجي مدرب حراس نادي سموحة عن استمراره في  منصبه داخل نادي سموحه عقب رحيل حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول صباح اليوم .
وأضاف أحمد ناجي في تصريحات خاصة لصدي البلد"،  أنه رحب بالتواجد  داخل صفوف نادي سموحة وإستكمال مشواره التدريبي مع المدير الفني القادم .
وعن رحيل حمادة صدقي من القيادة الفنية لنادي سموحة ، أكد أحمد ناجي مدرب حراس سموحة أن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس فرج عامر تمسك بتواجد حماده صدقي ولكنه أصر علي الرحيل متابعا:" كل واحد لديه طموح".


وأعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، قبول استقالة حمادة صدقى المدير الفني للفريق الأزرق.

كان حمادة صدقى تقدم باستقالته اليوم إلى إدارة سموحة، بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، بمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "قبول استقالة الكابتن حمادة صدقي من مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بسموحة".

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