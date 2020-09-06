أحمد ناجي يعلن استمراره في قيادة حراس نادي سموحة

وعن رحيل حمادة صدقي من القيادة الفنية لنادي سموحة ، أكد أحمد ناجي مدرب حراس سموحة أن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس فرج عامر تمسك بتواجد حماده صدقي ولكنه أصر علي الرحيل متابعا:" كل واحد لديه طموح".

وأعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، قبول استقالة حمادة صدقى المدير الفني للفريق الأزرق.





كان حمادة صدقى تقدم باستقالته اليوم إلى إدارة سموحة، بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، بمسابقة الدوري الممتاز.





وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "قبول استقالة الكابتن حمادة صدقي من مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بسموحة".