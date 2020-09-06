مقابل 65 مليون يورو.. برشلونة يقدم عرضا أخيرا لضم مارتينيز من إنتر ميلان





وذكر موقع جول العالمي، أن مارتينيز أولوية بالنسبة للهولندي رونالد كومان مدرب الفريق الجديد لتدعيم خط الهجوم، وليس ممفيس ديباي مهاجم ليون كما ذكرت التقارير الصحفية.





وأشار الموقع إلى أن برشلونة يستعد لتقديم عرضًا جديدًا لضم مارتينيز، وأن البارسا لن يدفع أكثر من 65 مليون يورو للتعاقد معه من إنتر.





يذكر أن الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم البارسا اقترب من الانتقال لنادي يوفنتوس الإيطالي.





وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي قد أعلن عن بقاءه في صفوف برشلونة الموسم المقبل.

أكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني مازال يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر الإيطالي هذا الصيف.