محافظ القليوبية يتفقد مقر لجان جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.. صور

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم جولة تفقدية شملت المرور علي مقر اللجان استعدادا لجولة الاعاده لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.









حيث شملت الجوله المرور علي ( مدرسه مصر الحديثه تعليم اساسي - مدرسه الشهيد محمد جوده الثانويه بنين - مدرسه الخانكه الابتدائية بنين - مدرسه الخانكه الابتدائيه بنات ) بمركز ومدينه الخانكه وايضا تفقد اللجان الانتخابيه بمجمع مدارس بهتيم اسكو بحي شرق شبرا الخيمه وهم ( مدرسه بهتيم الرسميه للغات ومدرسه ام المؤمنين الثانويه بنات ومرسه قاسم امين الرسميه المتميزه للغات ومدرسه يحي المشد الرسميه للغات ) وذلك بحي شرق شبرا الخيمه وايضا تفقد لجان ( بمدرسه مصطفي لطفي ) بحي غرب شبرا الخيمه.





ووجه المحافظ بضرورة الاستعداد التام وتجهيز المدارس لتكون علي مستوي عال من النظافة لاستقبال أعضاء اللجان وخلال الجولة اكد الهجان على جاهزية المقرات الإنتخابية من الناحية الأمنية وكذلك توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية والعمل على تهيئة اللجان لإستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة وايضا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم،مع الإستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والألتزام بالمسافات البينية للحد من إنتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الإنتخابات.





كما تفقد مقر اللجنه العامة للانتخابات باستاد بنها الرياضي للتأكد من جاهزيته لاستقبال المستشارين القائمين على تنظيم العملية الانتخابية، موجها بتجهيز الاستاد إداريا بشكل كامل وتجهيز بوابات للتعقيم على البوابة الرئيسية وعلي البوابات الفرعية وعمل الاستعدات اللازمة لتوفير مصدر كهرباء بديل في حالة انقطاع التيار والتاكد من عمل صيانة لجميع لمبات الكهرباء وأجهزة التكييف وتجهيز دورات المياه بالاضافة الى التواصل مع غرفة العمليات الدائمة بالمحافظة لتذليل أى عقبات.





وأكد المحافظ حرصه وإهتمامه على توفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية لتليق بإسم مصر وظهور محافظة القليوبيه بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الإنتخابية، مؤكدًا على ضرورة أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الإنتخابية.