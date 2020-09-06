AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ملاك الأراضي والعقارات.. السفارة الكويتية توجه نداء عاجلا لرعاياها في سلطان عمان

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:25 م
سفارة كويتية - ارشيفية
سفارة كويتية - ارشيفية
Advertisements
محمود نوفل
ناشدت سفارة دولة الكویت لدى سلطنة عُمان، المواطنین الكویتیین الذین یمتلكون أراضي أو عقارات في عدد من المواقع بالسلطنة، ضرورة التصرف في ھذه الأملاك نحو نقل ملكیتها بالطرق القانونیة إلى مواطن عماني في موعد أقصاه 19 نوفمبر المقبل.

وذكرت السفارة  الكويتية في بیان صحفي الیوم، الأحد، أن ذلك یأتي تنفیذا للمرسوم السلطاني القاضي بحظر تملك غیر المواطنین العمانیین للأراضي والعقارات في هذه المواقع.

وأشارت السفارة الكويتية في بيانها إلي أن المواقع التي یحظر تملك غیر العمانيين فیھا للأراضي والعقارات ھي: محافظة مسندم - البریمي - الظاھرة - الوسطى - ظفار (عدا صلالة) وولایة لوى - شناص - مصیره والجبل الأخضر - جبل شمس - وأي جبال أخرى لھا أھمیة استراتیجیة تحددھا الجھات المختصة والجزر والحارات الأثریة والقدیمة المحددة من وزارة التراث والثقافة والأراضي الزراعیة في جمیع أنحاء السلطنة والمواقع القریبة من القصور والجھات الأمنیة والعسكریة التي تحددھا الجھات المختصة.

ونوهت السفارة الكويتية بأنه یمكن للمواطنین الكویتیین تمدید المھلة لمدة سنة واحدة فقط بعد موافقة وزارة الإسكان العمانیة من خلال الاستمارة الإلكترونیة.

وأبدت السفارة الكویتیة في مسقط استعدادھا لتلقي اتصالات المواطنین على أرقام السفارة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجموعة مصرية تحتل الصدارة.. أقوى وأثرى ١٠ عائلات عربية فى الوطن العربى والعالم

صحفى كويتى: إخوان مصر والكويت وراء الحملات الممنهجة لضرب علاقات البلدين

خريطة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ

اليمن يحذر من مخاطر رفع حظر توريد السلاح من وإلى إيران

السفارة الكويتية بالأردن توجه نداء عاجلا لمواطنيه

ترشيحاتنا

على البحر.. شاهد.. دنيا سمير غانم تتألق بإطلالة صيفية جذابة

وسط البلالين.. أسما شريف منير تبرز أنوثتها بفستان مجسم

رئيس الوزراء يتابع جهود إغاثة السودان.. 184 طنا و3000 كرتونة منتجات ومواد غذائية مختلفة

بلاغ ضد لاعب الزمالك.. أحمد شوبير في نيابة الساحل

متغاظ من مصر .. مجلة عالمية تفضح كذب أردوغان بشأن اكتشاف الغاز المزيف

صناع يابلدنا ياحلوة يسخرون من متحدث الجيش الإسرائيلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل علاج للقولون .. 10 حلول منزلية مجربة

الشرطة الأمريكية تخرج السيارة فورد كراون فيكتوريا من الخدمة.. صور

مرض نادر .. دراسة تكشف عن علامة في العين تشير للإصابة بـ كورونا