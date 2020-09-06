ملاك الأراضي والعقارات.. السفارة الكويتية توجه نداء عاجلا لرعاياها في سلطان عمان

ناشدت سفارة دولة الكویت لدى سلطنة عُمان، المواطنین الكویتیین الذین یمتلكون أراضي أو عقارات في عدد من المواقع بالسلطنة، ضرورة التصرف في ھذه الأملاك نحو نقل ملكیتها بالطرق القانونیة إلى مواطن عماني في موعد أقصاه 19 نوفمبر المقبل.





وذكرت السفارة الكويتية في بیان صحفي الیوم، الأحد، أن ذلك یأتي تنفیذا للمرسوم السلطاني القاضي بحظر تملك غیر المواطنین العمانیین للأراضي والعقارات في هذه المواقع.





وأشارت السفارة الكويتية في بيانها إلي أن المواقع التي یحظر تملك غیر العمانيين فیھا للأراضي والعقارات ھي: محافظة مسندم - البریمي - الظاھرة - الوسطى - ظفار (عدا صلالة) و ولایة لوى - شناص - مصیره و الجبل الأخضر - جبل شمس - وأي جبال أخرى لھا أھمیة استراتیجیة تحددھا الجھات المختصة و الجزر و الحارات الأثریة والقدیمة المحددة من وزارة التراث والثقافة و الأراضي الزراعیة في جمیع أنحاء السلطنة و المواقع القریبة من القصور والجھات الأمنیة والعسكریة التي تحددھا الجھات المختصة.





ونوهت السفارة الكويتية بأنه یمكن للمواطنین الكویتیین تمدید المھلة لمدة سنة واحدة فقط بعد موافقة وزارة الإسكان العمانیة من خلال الاستمارة الإلكترونیة.





وأبدت السفارة الكویتیة في مسقط استعدادھا لتلقي اتصالات المواطنین على أرقام السفارة.



