أحمد موسى: إعلان الطوارئ في السودان لمدة 3 أشهر بسبب السيول والفيضانات

قال الإعلامي أحمد موسى، إن 100 ألف منزل في السودان تضررت بسبب الفيضانات والسيول التي تجتاح البلاد، مشيرا إلى أن خسائر السودان بالمليارات.





وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن نصف مليون سوداني فقدوا منازلهم بسبب السيول، لافتا إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور بسبب السيول.





ولفت إلى أن مصر تساعد السودان في هذه المحنة الصعبة التي تحتاج لوقت كبير، حتى إعادة تأهيل المنازل مشيرا إلى أن هناك محاولات الآن من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.





وأكد موسى أنه تم إعلان حالة الطوارئ في السودان لمدة 3 أشهر، بسبب ارتفاع منسوب المياه وزيادة حجم الفيضان.



