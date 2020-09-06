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منوعات

حقيقة إسقاط تايوان طائرة عسكرية صينية .. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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نفى المسؤولون التايوانيون أنهم أسقطوا طائرة مقاتلة صينية من طراز Su-35 بعد ظهور لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لحطام طائرة تحترق بالقرب من مبنى.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أظهرت اللقطات التي تم تداولها على موقع تويتر حطام طائرة تشتعل فيها النيران والدخان الكثيف، حيث زعمت عدة حسابات على الإنترنت أن الطائرة المقاتلة Sukhoi Su-35 سقطت في مدينة قويلين في مقاطعة قوانجشي جنوب الصين.


 وزعمت التقارير أن الطائرة العسكرية أسقطتها تايوان بعد أن اقتحمت مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي.


و أصدرت وزارة الدفاع الوطني التايوانية بيانا اليوم ، قالت فيه إن ادعاء إسقاطها لطائرة مقاتلة صينية من طراز Su-35 "معلومات كاذبة".



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