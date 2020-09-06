فرص عمل جديدة.. الشروط المطلوبة لوظيفة أفراد أمن بإستاد الإسكندرية

وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط فما فوق، وألايقل الطول عن 165 سم، فما فوق، وألايقل السن للأفراد عن 25 عام ولا يزيد عن 40 عامًا، وألايقل السن للمشرفين عن 25 عامًا، ولا يزيد عن 55 عامًا.





أقرأ أيضًا:





وتضمنت الشروط أن يكون حسن المظهر والخلق، ويفضل من كان له خبرة سابقة بأعمال الأمن ومن سكان مدينة الإسكندرية.





وشملت الأوراق المطلوبة للتقديم صحيفة حالة جنائية باسم ستاد الاسكندرية الرياضي، وعدد 6 صور شخصية مقاس 4*6، وصورة من المؤهل الدراسي، وصورة من بطاقة الرقم القومي.



