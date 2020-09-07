لراغبى الالتحاق بكليتى التربية والآداب بجامعة حلوان.. تعرف على شروط أقسام كل منهم

لطلاب تنسيق الجامعات 2020:





أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن شروط قبول الطلاب للالتحاق بأقسام الكلية المختلفة، للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، حيث تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة ، ولا تقبل طلاب الثانوى الازهرى والدبلومات الفنية والمهنية .









و تضم الكلية 18 قسما من الاقسام تتنوع بها شروط قبول الطلاب وفقا للعديد من القواعد والشروط المطلوبة و لكل قسم منهم الحق فى قبول عدد معين من الطلاب لا يمكن تجاوزه .









وأعلنت الكلية الآداب عن الأعداد المقرر قبولها بكافة الاقسام بالشعبتين الانتظام و الانتساب وبلغ العدد بمجمل الأقسام ٤٩٢٠ و يمكن ان يزيد بقليل ما يجعل الكلية تقبل هذا العام حوالى ٥٠٠٠ طالب من طلاب الثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بها .









وفيما يلى نوضح لطلاب الثانوية العامة الاقسام التى تقبل طلاب الانتظام بالكلية وما هى الشروط الخاصة بهم :









- اللغة العربية : يقبل هذا العام ٢٥٠ طالبا انتظام و ٢٥٠ طالب انتساب و يقبل الطالب بشرط ان يتجاوز درجة 56 درجة بامتحان اللغة العربية بالثانوية العامة .









- اللغة الانجليزية : ١٢٠ طالب انتظام فقط بشرط ان يتجاوز الطالب درجة 47 بامتحان اللغة الانجليزية بالثانوية العامة





- اللغة الفرنسية : ٧٠ طالب انتظام و ٧٠ طالب انتساب بشرط ان يكون الطالب خريج مدارس فرنسية .





- اللغات الشرقية ٣٥٠ طالب انتظام ولا يقبل طلاب الانتساب و يتم قبول الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا





- اللغة العبرية : ٣٥٠ طالب انتظام ولا يقبل طلاب الانتساب و يتم قبول الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا





- التاريخ : يقبل ٢٥٠ طالب انتظام و ٢٥٠ طالب انتساب و يتم قبول الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا





- الجغرفيا : يقبل ٢٥٠ طالب انتظام و ٢٥٠ طالب انتساب و يتم قبول الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا





- الفلسفة : يقبل ٢٥٠ طالب انتظام و ٢٥٠ طالب انتساب و يتم قبول الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا





- الاجتماع : يقبل ٢٥٠ طالب انتظام و ٢٥٠ طالب انتساب ويقبل الطلاب بدون اية شروط





- علم النفس : يقبل ٢٥٠ طالب انتظام و ٢٥٠ طالب انتساب و يتم قبول الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى اى ان الفرصة للاعلى مجموعا ولا يقبل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة





-المكتبات و المعلومات : ١٠٠ طالب انتظام و ١٠٠ طالب انتساب يقبل الطالب فى حال حصوله على 65% بامتحان اللغة الانجليزية بالثانوية العامة و اجتيازه المقابلة الشخصية يقبل 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة





- الاثار و الحضارة : ٢٠٠ طالب انتظام ولا يقبل طلاب الانتساب يقبل الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الكلى





- قسم المسرح : ٧٥ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطلاب عن طريق اجتياز المقابلة الشخصية





- الاعلام : ٢٥٠ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطلاب عن طريق المفاضلة بالمجموع الاعتبارى و هو المجموع الكلى و مجموع مواد اللغات





-اللغة الالمانية : ٤٠ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطالب فى حال دراسته الالمانية بالثانوية العامة و حصوله على الدرجة النهائية بها









-اللغة الايطالية : ٨٠ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطالب فى حال دراسته الايطالى او الفرنسى فى الثانوية العامة و يجب اجتياز المقابلة الشخصية









- اللغة الاسبانية : ٨٠ طالب انتظام ولا يقبل الانتساب و يقبل الطلاب فى حال كان مجموع اللغة الاولى و الثانية 90% و الاولوية لدراسى الاسبانية







