شعبة الأدوية: صفحات بيع الأدوية تستهدف الباحثين عن الوهم .. فيديو

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة تجارة الادوية بالغرفة التجارية، إن ظاهرة الترويج لمنتجات الادوية عبر الانترنت تزايدت في الاونة الاخيرة وهي تستهدف الناس التي تبحث عن الوهم ومنها ادوية التخسيس وغيرها.





وأضاف علي عوف خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أنه خلال شهر 5 و6 الماضيين قامت لجان حماية المستهلك بشن حملات كبيرة للكشف عن مروجي بيع الأدوية والمنتجات علي السوشيال ميديا.





، أنه بسبب هذه الحملات تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة، مشيرا إلى أن الرقابة على الأدوية تتمثل في التفتيش الصيدلي وحماية المستهلك ومباحث التموين . وأوضح علي عوف الأدوية



