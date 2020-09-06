حوادث وضحايا في يوم.. مصرع شخص سقط به المصعد في سوهاج الجديدة.. ومقتل صاحب مطعم على يد مدرس وابنه في المنيا

- أمن الغربية يكثف جهوده للعثور على جثة شاب وسط الزراعات بطنطا

- مصرع شاب إثر اصطدامه بقطار محطة إيتاي البارود في البحيرة





لقي صاحب مطعم بقرية تنوف بمركز ديرمواس جنوب المنيا مصرعه على يد مدرس ونجله، حيث قاما بقتله بسلاح أبيض عقب مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة.





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بمقتل صاحب مطعم بمركز ديرمواس.





انتقل المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا والعميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز ديرمواس لفحص البلاغ.





وتبين مقتل م.د 30 سنة صاحب مطعم على يد س.ع 55 سنة مدرس ونجله أحمد 20 سنة طالب عقب وقوع مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.





كما لقي شخص مصرعه إثر انقطاع الواير الخاص بالمصعد مما أدى إلى سقوطه، بمدينة سوهاج الجديدة.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة سوهاج الجديدة، بسقوط مصعد بشخص عقب انقطاع الواير الخاص به.









تم الدفع بسيارة إسعاف، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.









وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.









حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.





فيما كثفت الاجهزه الامنية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب داخل حفرة بالأراضي الزراعية بقرية الرجدية بمركز طنطا فيما تم تشكيل فرق بحث جنائية لتحديد هويه المجني عليه و مرتكب الواقعه وعرضه على النيابة العامة .





تلقي اللواء هاني مدحت مدير ، مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد الدماطي مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ بالعثور أهالي قرية الرجدية بدائرة المركز ، على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر ، ملقي بالأراضي الزراعيه .





من جانبه باشر الرائد توفيق شهوان ، رئيس المباحث وقوات من الشرطة السرية والنظامية دورهم بالانتقال إلى مكان الحادث .





كما تم الدفع بسياره إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي طنطا الجامعي .





وتحرر محضر بالحادث واخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث والتي قررت سرعه تحريات المباحث حول الواقعة وتشريح الجثه ودفنها .









لقى شاب مصرعه، أثر اصطدام أحد القطارات به علي بمحطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إتياي البارود، يفيد بوصول بلاغ من المستشفى المركزي باستقبال جثة "عرفه محمد بركات" مقيم بقرية نديبة بدائرة مركز دمنهور.





وذلك إثر اصطدامه بقطار علي محطة قطار المركز، تم حفظ الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.