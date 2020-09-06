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أخبار العالم

سوريا تعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:38 م
اصابات كورونا
اصابات كورونا
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلي 3171.

كما سجلت الصحة السورية 4 وفيات جديدة بعد إصابتهم بــ كوفيد 19 ليرتفع إجمالي  الوفيات إلى 134 منذ انتشار الجائحة حتى الآن.

وإحتلت دمشق هي المركز الأول في أعداد الإصابات المعلن عنها اليوم حيث تم تسجيل 30 إصابة فيها، بينما تم تسجيل 27 إصابة في حلب، و3 إصابات في كل من حماة، وطرطوس، وإصابتين في كل من حمص والسويداء.

أما الوفيات الأربع فتوزعت على اثنتين في دمشق، وواحدة في كل من حمص، وحلب.

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