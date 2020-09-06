AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ الشرقية: تخفيض يصل لـ 50% في أسعار التصالح بشرط ..فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:02 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
Advertisements
حمزة شعيب
قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن أسعار التصالح في القرى 50 جنيهًا في الشوارع التي تقل عن 6 أمتار، و75 جنيهًا في الشوارع التي تنحصر بين 75 و100 متر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن القرى والعزب والتوابع لها يدفعون الحد الأدنى في التصالح بـ مخالفات البناء.

وأضاف محافظ الشرقية، أن كل من أثبت جدية في التصالح بـ مخالفات البناء سيتم تخفيض القيمة لما يصل إلى 50%، وذلك مراعاة لظروف المواطنين، مشيرا إلى أن 54 ألف مواطن تقدموا بطلب تصالح في المحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأرقام .. الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين

محافظ الشرقية لـ صدى البلد: مستمرون في إزالة التعديات.. وتسهيلات للراغبين في سداد جدية التصالح

لتلقي طلبات التصالح في البناء.. فتح المراكز التكنولوجية بالغربية الجمعة والسبت

بدلا من الإزالة.. محافظ الشرقية يدعو المواطنين للتصالح في مخالفات البناء.. فيديو

برلمانية تطالب بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بالقرى والعزب

محافظ الشرقية يتفقد لجان تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بفاقوس

ترشيحاتنا

ملخص وهدف مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري.. فيديو

المصل واللقاح يكشف مصير الموجة الثانية لـ فيروس كورونا فى مصر.. فيديو

خاص.. كواليس انتقال رمضان صبحي لنادي بيراميدز.. 4.5 مليون جنيه إسترليني وراتب سنوي خرافي

رئيس الوزراء يتابع جهود إغاثة السودان.. 184 طنا و3000 كرتونة منتجات ومواد غذائية مختلفة

إصابة ابن الفنان عمر الشناوي بـ كورونا

أفضل علاج للقولون .. 10 حلول منزلية مجربة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت البرقوق يوميا

قائمة بأسعار السيارات الكوري اليوم في مصر .. صور

توب وبنطلون أخضر.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة جريئة