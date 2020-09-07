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حوادث

تعرف على عقوبة التعرض لأنثى فى طريق عام

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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محمد العيسوى
يتعرض الكثير من الفتيات اثناء ذهابهم الى الشغل او زيارة أقاربهم الى مضايقات من بعض الشباب "معاكسات" مما قد يؤدى الى حدوث كارثة لاسيما مشاجرة
 قد تصل للموت.

ففى هذا السياق عرف تامر الباشا المحامى والخبير القانونى عقوبة التعرض لأنثى فى طريق عام:

حيث تنص المادة ٣٠٦ مكررا أ من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٨١ على " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها بالقول أو الفعل فى طريق عام أو مكان مطروق".

فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب جريمة من نفس نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الاولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لاتزيد على خمسين جنيها.

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