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رياضة

خلاص إفراج .. محمود كهربا يعود للتدريبات الجماعية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:19 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة أن محمود كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سوف يعود للتدريبات الجماعية بعد غد الثلاثاء.

وقالت المصادر إن محمود كهربا سوف ينتهي إيقافه من قبل اتحاد الكرة مساء غد بعد نهاية مواجهة حرس الحدود وبالتالي يحق له المشاركة بشكل رسمي مع الفريق الأحمر .

واضافت المصادر أن محمود كهربا تدرب منفردًا الأيام الماضية بعد أزمته مع محمد الشناوي حارس وقائد الفريق ولكنه سيعود بقرار من السويسري رينيه فايلر للتدريبات الجماعية الثلاثاء .

وأوضحت المصادر أن قرار تواجد اللاعب في قائمة الفريق الأحمر لمواجهة سموحه يعود لمستواه البدني والفني وليس هناك أدين عقوبات في هذا الشق.

وشددت المصادر أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أخطر اللاعب رسميًا اليوم بذلك وأن عقوبته مالية فقط وسيعود للتدريبات بدءًا من الثلاثاء ولكن شريطة الالتزام وعدم تكرار ذلك مهما كانت الظروف.
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