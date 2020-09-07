الملاكي اختياري والأجرة إجباري.. النواب يكشف تفاصيل تخريد السيارات

قال النائب سمير البطيخي عضوٍ لجنة الصناعة بمجلس النواب ان الجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات والمركبات تحقق مصلحة المواطن و الدولة





وأضاف في تصريحات خاصة، أن تخريد السيارات الأجرة التى مر عليها ٢٠ عاما إجباري بعكس الملاكي اختياري، مشيدا بالتسهيلات الخاصة بالقروض.





وأضاف عضوٍ لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الفرق الذي يوفره المواطن في استهلاك الغاز سيدفعه قسط للسيارة الجديدة، متابعا: " هذا مشروع صديق للبيئة و يوفر اموال للمواطنين الدولة".





وأشاد النائب سمير البطيخي بفكرة توفير بنية تحتية تصل لـ ٣٦٥ محطة تدخل الخدمة خلال المرحلة القادمة و تبدا محطات الشركة الوطنية و الباقي تباعا بالتنسيق مع وزارة البترول.





وأضاف أن الميزة هنا تتمثل في استخدام سيارات حديثة و صديقة للبيئة و مكيفة موضحا انه تم البدء ب ٧ محافظات هم اكثر في التكدس السكاني





كانت الحكومة قد اعلنت انها تتيح أنظمة تقسيط بدون مقدم أو فوائد لتحويل السيارات للغاز.. و اكد وزير البترول المهندس طارق الملا انه يوفر للمواطن 1200 جنيه شهريا وتسهيلات للعملاء المتقدمين للتحويل.. وإحلال 1000 مركبة سرفيس بالقاهرة مضى على صنعها أكثر من 30 عاما.





‪-وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي قد اكد ان استخدام الغاز الطبيعى يُسهم فى تقليل الاعتماد على منتجات الوقود السائل التى يتم استيرادها ‬.



