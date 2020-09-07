تعرف على آخر مستجدات إصابة ديبالا

كشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، آخر تطورات إصابة الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا مُهاجم يوفنتوس، قبل مواجهة سامبدوريا في "السيري آ".





يوفنتوس يواجه سامبدوريا، في افتتاح الدوري الإيطالي، يوم الأحد 20 سبتمبر الجاري، على "أليانز ستاديوم"، ضمن فعاليات الأسبوع الأول من السكوديتو.





ديبالا يُعاني من إصابة عضلية في الفخذ، تعرض لها في مباراة أولمبيك ليون بـ أغسطس الماضي في دوري أبطال أوروبا.





وبحسب الصحيفة، فإن أفضل لاعب في الدوري الإيطالي بالموسم الماضي، بات جاهزًا بنسبة كبيرة للتواجد في مباراة سامبدوريا بالجولة الأولى.





وأوضحت الصحيفة أنّ ديبالا في طريقه للتعافي من الإصابة، ومن المتوقع أنّ يتواجد في مباراة سامبدوريا، ولكن ليس معروف حتى الآن ما إذا كان سيبدأ كأساسي أم من مقاعد البدلاء.



