نادر شوقي: مباراة اعتزال عماد متعب مع فريق إسبانى أو إيطالى لكنها مؤجلة لحين انتهاء كورونا

تحدث نادر شوقي، المدير التنفيذي للشركة المسئولة عن نادي الجونة، ومدير أعمال عماد متعب ، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، عن مباراة إعتزال الأخير.





وأكد نادر شوقي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مباراة إعتزال عماد متعب لم يتم إلغائها حتى الوقت الجاري، وهناك مفاوضات مستمرة لإقامة المهرجان الذي سيليق بتاريخ اللاعب".





وتابع: "المفاوضات جارية حتى الآن ولكن تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا ولكن نحن نعمل على ذلك".





وأتم: "الفرق الأقرب للمشاركة فى لقاء الإعتزال من أندية في إسبانيا أو إيطاليا و الدوري الإنجليزي مُستبعد ولكن كل شيء وارد".