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رياضة

نادر شوقي: مباراة اعتزال عماد متعب مع فريق إسبانى أو إيطالى لكنها مؤجلة لحين انتهاء كورونا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:06 ص
عماد متعب
عماد متعب
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حسام الحارتي
تحدث نادر شوقي، المدير التنفيذي للشركة المسئولة عن نادي الجونة، ومدير أعمال عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، عن مباراة إعتزال الأخير.

وأكد نادر شوقي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مباراة إعتزال عماد متعب لم يتم إلغائها حتى الوقت الجاري، وهناك مفاوضات مستمرة لإقامة المهرجان الذي سيليق بتاريخ اللاعب".

وتابع: "المفاوضات جارية حتى الآن ولكن تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا ولكن نحن نعمل على ذلك".

وأتم: "الفرق الأقرب للمشاركة فى لقاء الإعتزال من أندية في إسبانيا أو إيطاليا و الدوري الإنجليزي مُستبعد ولكن كل شيء وارد".
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