ليلي علوي تحيى ذكرى ميلاد الراحلة رجاء الجداوي

استعادت الفنانة ليلي علوي ذكرياتها مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في أول عيد ميلاد لها بعد وفاتها.





ونشرت ليلي علوي عبر خاصية استوري بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة "عيد ميلادك في الجنة ياجوجو".





وكانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والإنبوبة الحنجرية ، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.





وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.





وتدهورت حالتها ووضعت على إثرها في العناية المركزة، ، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها.



