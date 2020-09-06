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فن

صيف حار جدا .. ليلى علوى تشعل إنستجرام فى 30 يوما

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:24 م
ليلى علوى
ليلى علوى
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نبيل العدوي
نشرت النجمة ليلى علوى عبر صفحتها بموقع انستجرام عدد من الصور أثناء قضاء أجازتها الصيفية، ونالت الصور العديد من التعليقات التى أشادت بجمالها وروحها.

وعلقت ليلى علوي قائلة: والروح إيه يداويها غير شمس وبحر ونسمة هوا 

كانت ليلى علوى قد ظهرت في أكثر من صورة مؤخرا أثناء قضاء أجازة الصيف من الساحل الشمالى، ولا سيما خلال الـ30 يوما الماضية.

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كما ظهرت قبل أيام في حفل خطوبة ابنة الشاعر الكبير مدحت العدل، بصحبة عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

صيف حار جدا .. ليلى علوى تشعل إنستجرام فى 30 يوما
صيف حار جدا .. ليلى علوى تشعل إنستجرام فى 30 يوما
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