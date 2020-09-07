برلماني: تحويل السيارات للغاز تحقق مصلحة المواطن والدولة معا

أشاد عزت المحلاوي عضوٍ مجلس النواب بالجهود المبذولة من جانب الحكومة لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات والمركبات موضحا انها تحقق مصلحة المواطن و الدولة معا.





وقال عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة إن هذه فكرة ايجابية توفر لصاحب السيارة التسهيلات كما توفر البنية التحتية البسطاء، موضحا أن الفكرة تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى.





وأضاف عزت المحلاوي عضوٍ مجلس النواب أن هذا مشروع صديق للبيئة و يوفر اموال للمواطنين الدولة، مشيرا إلى أن توفير البنية التحتية المتمثلة في محطات الغاز ستحول المشروع لواقع و تسهل الأمر بالنسبة للمواطنين.





كانت الحكومة قد اعلنت انها تتيح أنظمة تقسيط بدون مقدم أو فوائد لتحويل السيارات للغاز.. و اكد وزير البترول المهندس طارق الملا انه يوفر للمواطن 1200 جنيه شهريا وتسهيلات للعملاء المتقدمين للتحويل.. وإحلال 1000 مركبة سرفيس بالقاهرة مضى على صنعها أكثر من 30 عاما.





وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي قد اكد ان استخدام الغاز الطبيعى يُسهم فى تقليل الاعتماد على منتجات الوقود السائل التى يتم استيرادها.



