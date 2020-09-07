AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: تحويل السيارات للغاز تحقق مصلحة المواطن والدولة معا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:13 ص
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد
أشاد عزت المحلاوي عضوٍ مجلس النواب بالجهود المبذولة من جانب الحكومة لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات والمركبات موضحا انها تحقق مصلحة المواطن و الدولة معا.

وقال عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة إن هذه فكرة ايجابية توفر لصاحب السيارة التسهيلات كما توفر البنية التحتية البسطاء، موضحا أن الفكرة تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى.  

وأضاف عزت المحلاوي عضوٍ مجلس النواب أن هذا مشروع صديق للبيئة  و يوفر اموال للمواطنين الدولة، مشيرا إلى أن توفير البنية التحتية المتمثلة في محطات الغاز ستحول المشروع لواقع و تسهل الأمر بالنسبة للمواطنين.  

كانت الحكومة قد اعلنت انها تتيح أنظمة تقسيط بدون مقدم أو فوائد لتحويل السيارات للغاز.. و اكد وزير البترول المهندس طارق الملا انه يوفر للمواطن 1200 جنيه شهريا وتسهيلات للعملاء المتقدمين للتحويل.. وإحلال 1000 مركبة سرفيس بالقاهرة مضى على صنعها أكثر من 30 عاما.

وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي قد اكد ان استخدام الغاز الطبيعى يُسهم فى تقليل الاعتماد على منتجات الوقود السائل التى يتم استيرادها.

وأكدت وزيرة الصناعة نيفين جامع أن استراتيجية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج تتركز حاليًا على سيارات الميكروباص والأجرة، وأنه ستبدا بدء عمليات الإحلال بـ 7 محافظات كمرحلة أولى تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد توجه الدولة لإنتاجها.. برلمانية تطالب بتوفير محطات شحن للسيارات الكهربائية

مصر تتجه لإنتاج السيارات الكهربائية وتحويل الحالية للعمل بالغاز الطبيعي.. برلمانيون: تحافظ على البيئة من التلوث ومطالب بتقديم حوافز وتسهيلات لتحويل السيارة من سولار لغاز

وزير البترول: تكليف رئاسي بتقديم تيسيرات ومحفزات جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز

وزيرة التجارة تستعرض تفاصيل مبادرة إحلال المركبات المتقادمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

يوفر 800 جنيه شهريا.. مدبولي: استخدام الغاز الطبيعي يُقلل الاعتماد على الوقود السائل

الحكومة: 1.2 مليار جنيه لتمويل برنامج تحويل السيارات لغاز طبيعي في 7 محافظات

ترشيحاتنا

قرار عاجل ضد حكم القمة الكرواتي إيفان بيبيك

مصارع wwe شهير يتعرض لإصابة خطيرة بالمخ خلال مباراة عنيفة

الزمالك وصيفا.. ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

طارق يحيى يعلق على مزاعم تواطؤ أحمد أيمن منصور مع الزمالك ضد بيراميدز

بيان عاجل من الشرطة الكويتية بشأن واقعة الاعتداء على مصري

النيابة الإدارية تحيل نهى الشيخ للمعاش على خلفية واقعة ضابط المحكمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشورت أصفر.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بمهرجان البندقية السينمائي

بإطلالة شبابية روجينا تبهر متابعيها بالجينز والجمهور: يا عمري

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت البرقوق يوميا