AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب التنسيق 2020.. تعرف على شروط الالتحاق بقسم اللغة الانجليزية بـ حقوق القاهرة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد علام
تعتبر كلية الحقوق من أهم الكليات في ساحة التنسيق فهي تقبل طلاب الثانوية العامة من الشعبين ( الأدبي و العلمي ) لكن مجموع درجات طلاب قسم العلمي تختلف عن القسم الادبي .

يرصد لكم موقع "صدى البلد" أهم شروط الالتحاق بقسم اللغة الانجليزية الخاص بكلية حقوق بجامعة القاهرة.

قسم اللغة الإنجليزية

ويدرس فيه الطالب غالبية المواد باللغة اللإنجليزية، بالإضافة إلى مواد باللغة العربية، ولايشترط  أن يكون الطالب من خريجي إحدى مدارس اللغات، ولكن يستلزم توافر عدة شروط في الطلاب المتقدمين، تتمثل شروط القبول بهذا القسم (وفقا لعام 2019/ 2020)، هي: 

يتم ترشيح الطالب عن طريق مكتب التنسيق للقبول بالكلية أو مكتب التحويل المركزي للقبول بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وعلى أن يكون طالبًا حاصل على ثانوية عامة في نفس العام

كما أن يكون الطالب حاصلًا على 80% على الأقل من مجموع درجة اللغة الإنجليزية.

ويتقدم الطالب لإدارة شئون الطلاب ومعه بطاقة الترشيح أو خطاب التحويل، بالإضافة إلى صورة ضوئية من شهادة الثانوية العامة لسحب طلب الالتحاق ببرنامج الدراسة القانونية باللغة الانجليزية مقابل مبلغ (500 جنيه) لا يُسترد في حالة عدم القبول.

يتم اختيار العدد المطلوب من الطلاب المتقدمين بعد ترتيبهم وفقًا للمجموع الاعتباري (المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة + درجة اللغة الانجليزية) بحيث لا يزيد العدد عن 300 طالب.

بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة الأجنبية يشترط الحصول على مستوى (B) على الأقل في اللغة الانجليزية، وبالنسبة لطلاب الشهادات العربية يشترط حصولهم على 80% على الأقل من مجموع درجة اللغة الانجليزية ويتم ترتيب المتقدمين طبقًا للمجموع الاعتباري.

يسدد الطالب الرسوم الدراسية المقررة بالكامل خلال أربعة أيام من تاريخ إعلان أسماء الطلاب المقبولين ولا يجوز بعد هذا التاريخ التقدم بطلب الالتحاق بشعبة اللغة الانجليزية.

لا يقبل القسم تحويلات نهائيًا للفرق الأعلى.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنسيق الجامعات 2020.. شروط الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية بتجارة عين شمس

جامعة حلوان تعلن عن شروط القبول بأقسام كلية الآداب

تنسيق 2020.. جامعة عين شمس تعلن شروط القبول والالتحاق بالبرامج الجديدة

تنسيق 2020.. جامعة عين شمس تعلن شروط القبول والالتحاق بالبرامج الجديدة... لأول مرة.. برنامج جديد على مستوى الجامعات للدراسات العليا بألسن عين شمس

شروط التحويل ونقل القيد بكلية الحقوق جامعة عين شمس

تعرف على الشروط المطلوبة للالتحاق بأقسام كلية الآداب جامعة القاهرة

ترشيحاتنا

علي جمعة يوضح معنى قول الله : " وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا "

أخبار الرياضة.. تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم يوسف البلايلي.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين

10 معلومات عن العام الدراسي الجديد قبل مؤتمر وزير التربية والتعليم

ندى بسيوني تنعي الفنانة عايدة كامل

رسائل مشفرة عبر الأفلام الإباحية.. تفاصيل مثيرة تظهر لأول مرة عن شبكة بن لادن الإرهابية

لم يحلم به صاحبه.. حمام سباحة ضخم يظهر فجأة في حديقة منزل نتيجة للأمطار.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشورت .. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بفستان فوشيا .. فيفي عبده تخطف الأنظار على البحر

المنطقة السكنية.. سبب غير متوقع لـ سرعة نفاد شحن بطارية الهاتف