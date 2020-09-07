لطلاب التنسيق 2020.. تعرف على شروط الالتحاق بقسم اللغة الانجليزية بـ حقوق القاهرة

تعتبر كلية الحقوق من أهم الكليات في ساحة التنسيق فهي تقبل طلاب الثانوية العامة من الشعبين ( الأدبي و العلمي ) لكن مجموع درجات طلاب قسم العلمي تختلف عن القسم الادبي .

يرصد لكم موقع "صدى البلد" أهم شروط الالتحاق بقسم اللغة الانجليزية الخاص بكلية حقوق بجامعة القاهرة.

قسم اللغة الإنجليزية

ويدرس فيه الطالب غالبية المواد باللغة اللإنجليزية، بالإضافة إلى مواد باللغة العربية، ولايشترط أن يكون الطالب من خريجي إحدى مدارس اللغات، ولكن يستلزم توافر عدة شروط في الطلاب المتقدمين، تتمثل شروط القبول بهذا القسم (وفقا لعام 2019/ 2020)، هي:

يتم ترشيح الطالب عن طريق مكتب التنسيق للقبول بالكلية أو مكتب التحويل المركزي للقبول بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وعلى أن يكون طالبًا حاصل على ثانوية عامة في نفس العام





كما أن يكون الطالب حاصلًا على 80% على الأقل من مجموع درجة اللغة الإنجليزية.





ويتقدم الطالب لإدارة شئون الطلاب ومعه بطاقة الترشيح أو خطاب التحويل، بالإضافة إلى صورة ضوئية من شهادة الثانوية العامة لسحب طلب الالتحاق ببرنامج الدراسة القانونية باللغة الانجليزية مقابل مبلغ (500 جنيه) لا يُسترد في حالة عدم القبول.





يتم اختيار العدد المطلوب من الطلاب المتقدمين بعد ترتيبهم وفقًا للمجموع الاعتباري (المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة + درجة اللغة الانجليزية) بحيث لا يزيد العدد عن 300 طالب.





بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة الأجنبية يشترط الحصول على مستوى (B) على الأقل في اللغة الانجليزية، وبالنسبة لطلاب الشهادات العربية يشترط حصولهم على 80% على الأقل من مجموع درجة اللغة الانجليزية ويتم ترتيب المتقدمين طبقًا للمجموع الاعتباري.





يسدد الطالب الرسوم الدراسية المقررة بالكامل خلال أربعة أيام من تاريخ إعلان أسماء الطلاب المقبولين ولا يجوز بعد هذا التاريخ التقدم بطلب الالتحاق بشعبة اللغة الانجليزية.





لا يقبل القسم تحويلات نهائيًا للفرق الأعلى.



