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سيارات

مواصفات مرسيدس إس كلاس ذاتية القيادة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
مرسيدس إس كلاس
مرسيدس إس كلاس
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أماني نوار
تعد مرسيدس إس كلاس 2021 الجديدة كليا تستعد لاستقبال أنمة القيادة الذاتية من المستوى الثالث ، والذ يسمح للسيارة بقيادة نفسها  في بعض الحالات بدون تدخل السائق .

كما حصلت السيارة على العديد من أنظمة مساعد السائق مثل نظام تثبيت السرعة التكيفي المتقدم ،بالإضافة إلى إمكانية تغيير المسار تلقائيا ، والتي توفر تجربة عدم التدخل مثل كاديلاك سوبر كروز .

الجدير بالذكر ان هذه السيارة ستتوفر باثنين من محركات الاحتراق الداخلي المدعومة بأنظمة كهربائية 48 فولت ، كما توجد اس كلاس هجينة ، وتم الكشف عنها مؤخرا في أوروبا بالإضافة إليEQS الكهربائية بالكامل، والتي ستكون نسخة اس كلاس الكهربائية.

وعلى الرغم من أن السائقين حول العالم أصبحوا مهوسيين بسيارات البيك آب والـSUV k، إلا أن اس كلاس لاتزال تحتفظ بمكانتها في تشكيلة مرسيدس ، ولكنها تعتبر الافضل لدي الصانع الالماني، ورمز العلامة التجارية ، كما تأمل الشركة أن تكتسب المزيد من المعجبين بها ، ويعتبر هذا الموديل من مرسيدس هو الأفخم على الإطلاق.

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