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سيارات

التمساحة يالا .. «إيفيه» سناء جميل يروج لسيارة مرسيدس بنز 300

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:58 م
التمساحة يالا «إيفيه»
التمساحة يالا «إيفيه» سناء يونس يروج لسيارة مرسيدس بنز 300
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منة الله عبد الحميد
تلعب الأفلام والمسلسلات دورًا هامًا في ترويج السلع سواء كانت ملابس أو سيارات، والفنان الكوميدي هو من يرسخ «الإيفيه» في أذهان الجماهير حتى لو طالت السنوات. 

لعبت سناء يونس دورًا هامًا في الترويج لسيارة مرسيدس بنز 300 موديل 1985، من خلال الإيفيه الشهير الذي ظهرت به في مسلسل الراية البيضاء، بطوبة جميل راتب. 

1985 Mercedes-Benz 380SE – German Cars For Sale Blog

تأتي سيارة مرسيدس بنز 300 موديل 1985 بمحرك 6 أسطوانات سعته 3.0 لتر و دفع خلفى وقوة 180 حصان والعزم 225نيوتن/متر وتقطع من 0-100 كم/ساعة في 9.3 ثانية والسرعة القصوى 205كم/ساعة، ووزنها 1520 كجم، وتستهلك بنزين 10.9 - 14.5 لتر/100كم. 

1990 Mercedes Benz 300SE (W126) | Mercedes benz, Mercedes w126, Mercedes

سميت تلك السيارة بالتمساحة وارتبط الشعب المصري بها ارتباطًا وثيقًا لأنها تجمع بين الفخامة والأناقة حتى أصبحت أشهر من نار على علم في فترة الثمانينيات وساعد في انتشارها ظهورها في العديد من الأفلام. 
Mercedes-Benz S-Class, W 126 series (1979 to 1991) - Daimler Global Media Site

يبلغ سعر السيارة في الوقت الحالي وفقًا لأجد مواقع السيارات الشهير من 80 إلى 95 ألف جنيه. 
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