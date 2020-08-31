التمساحة يالا .. «إيفيه» سناء جميل يروج لسيارة مرسيدس بنز 300

تلعب الأفلام والمسلسلات دورًا هامًا في ترويج السلع سواء كانت ملابس أو سيارات ، والفنان الكوميدي هو من يرسخ «الإيفيه» في أذهان الجماهير حتى لو طالت السنوات.





لعبت سناء يونس دورًا هامًا في الترويج لسيارة مرسيدس بنز 300 موديل 1985، من خلال الإيفيه الشهير الذي ظهرت به في مسلسل الراية البيضاء، بطوبة جميل راتب.









تأتي سيارة مرسيدس بنز 300 موديل 1985 بمحرك 6 أسطوانات سعته 3.0 لتر و دفع خلفى وقوة 180 حصان والعزم 225نيوتن/متر وتقطع من 0-100 كم/ساعة في 9.3 ثانية والسرعة القصوى 205كم/ساعة، ووزنها 1520 كجم، وتستهلك بنزين 10.9 - 14.5 لتر/100كم.









سميت تلك السيارة بالتمساحة وارتبط الشعب المصري بها ارتباطًا وثيقًا لأنها تجمع بين الفخامة والأناقة حتى أصبحت أشهر من نار على علم في فترة الثمانينيات وساعد في انتشارها ظهورها في العديد من الأفلام.



