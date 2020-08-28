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سيارات

كيا kia k900 الجديدة تظهر بتصميم ثوري يشبه مرسيدس.. صور

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:09 م
صدى البلد
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اشرف عطية
ظهرت السيارة الجديدة كليا كيا kia k900 أثناء اختبارها، فهي تأتي ضمن فئة السيارات السيدان الفاخرة الكبيرة، وتعمل كيا على تطوير موديلاتها الجديدة خصوصا  كيا kia k900 .

ظهرت السيارة  كيا kia k900 أثناء اختبارها وجاءت بمحركين طراز V6 سعة 3300 سي سي بقوة 315 ومحرك 3800 سي سي بقوة 370 و تأتي أيضا بمحرك ثوري كبير V8 سعة 5000 سي سي 425 حصان.

قررت كيا اقتباس بعض الخطوط في كيا kia k900 من هيونداي جينسيس، فحصلت على أحدث أنظمة السلامة مثل التي في جينيسيس G80، كما قد نرى تحديثات للمحركات تجعلها على قمة هذه الفئة.

تأتي السيارة  كيا kia k900 بتجهيزات جديدة ومقاعد جلدية من أفخم أنواع الجلد وتطعيمات خشبية للمقصورة الداخلية وساعة في التابلوه  فاخرة ماركة موريس لاكروا السويسرية. 

 كيا kia k900 بها شاشة قياس 12.3 انش و شاحن اللاسلكي و شاشات للركاب بالمقاعد الخلفية، و أنوار LED بعدة ألوان مختلفة وبها فتحة سقف تعمل كهربائيًا، يتم عرض المعلومات التي يرغب بها السائق على الزجاج الأمامي للسائق.

كيا kia k900 الجديدة تظهر بتصميم ثوري يشبه مرسيدس.. صور
كيا kia k900 الجديدة تظهر بتصميم ثوري يشبه مرسيدس.. صور
كيا kia k900 الجديدة تظهر بتصميم ثوري يشبه مرسيدس.. صور
كيا kia k900 الجديدة تظهر بتصميم ثوري يشبه مرسيدس.. صور
كيا kia k900 الجديدة تظهر بتصميم ثوري يشبه مرسيدس.. صور
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