AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 7 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:45 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
تقام اليوم الإثنين، عدة مواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في دوري الأمم الأوروبية، إضافة إلى مبارايات الدوري المصري.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الاثنين، 9 سبتمبر 2020، على النحو التالي:

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم
 
كازاخستان ضد روسيا البيضاء 4:00 على قناة beIN SPORT HD 3

البوسنة والهرسك ضد بولندا 8:45 على قناة beIN SPORT HD 3

هولندا ضد إيطاليا 8:45 على قناة beIN SPORT HD 1

النمسا ضد رومانيا 8:45 على قناة beIN SPORT HD 6

إيرلندا الشمالية ضد النرويج 8:45 على قناة beIN SPORT HD 5

التشيك ضد أسكتلندا 8:45 على قناة beIN SPORT HD 5

ألبانيا ضد ليتوانيا 8:45 على قناة beIN SPORT HD 2

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
 
الاتحاد السكندرى ضد مصر المقاصة 3:30 على قناة أون تايم سبورت

وادى دجلة ضد المقاولون العرب 6:00 على قناة أون تايم سبورت

الإسماعيلى ضد نادى مصر 6:00 على قناة أون تايم سبورت

حرس الحدود ضد الأهلى 8:30 على قناة أون تايم سبورت
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 29 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1 - 7- 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

نصر عزام: لاعبو الزمالك الأجانب رفعوا قضايا على النادي بـ 250 مليون جنيه

دعاء الفرج قبل صلاة الفجر.. 10 أدعية تخلصك من كل الهموم

أحمد موسى عن مخالفات البناء: ليه نقابة المهندسين تاخد مليارات من المواطنين؟ ..فيديو

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تبرز رشاقتها بإحدى صالات الجيم

من 8 مكونات.. هاني الناظر يوصي بطبق لا يمكن الاستغناء عنه أبدا

صابرين تهنئ زوجها بعيد ميلاده: انت الطبطبة اللي بجد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تلف الرئة لا ينتهي.. أعراض تستمر مع مصابي كورونا لأشهر

عمره 9 سنوات.. صبي تجاهل وخزة إبرة فتسببت له في مرض خطير

تعرف على وصفة البنجر لعلاج فقر الدم