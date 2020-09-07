محافظ شمال سيناء: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء| فيديو

قال اللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، إن هناك لجان تسعير لقيمة التصالح على مخالفات البناء، وقمنا بتخفيض 25% من قيمة التصالح على جميع المخالفات ، لافتًا إلى أنه تم افتتاح أكثر من مكان لكى يتقدم المواطنون بأوراق التصالح الخاصة بهم.





وأضاف اللواء محمد شوشة، خلال حديثه ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن لجنة التسعير الابتدائية واللجنة العليا للتسعير تقوم بتحديد قيمة التصالح.





وأكد أن كل التخفيضات سيستفيد منها المواطنون الذين قدموا أوراق التصالح منذ بداية 15 يوليو وقبل 30 سبتمبر، منوهًا أن الاقبال على التصالح كبير جدًا خاصة فى العريش.





وأشار إلى قيام المحافظة بتقديم تيسيرات كبيرة أمام المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، حيث قامت مجالس المدن بتشكيل لجان ابتدائية لتثمين الأراضي من خلال تقسيم المدن إلي قطاعات، وبعد وضع قيمة للمتر قامت اللجنة العليا لتثمين الاراضي بالمحافظة بخفض القيمة، وخلال قيام المحافظ بالتصديق علي قرار اللجنة العليا تم تخفيض سعر المتر مرة أخري بنسبة 25% خلال فترة السماح حتي 15 سبتمبر الجاري مراعاة لظروف المواطنين، حيث إن أسعار التصالح بشمال سيناء أقل من كل المحافظات.





وأعلن المحافظ عن تشكيل لجان فنية بمجالس المدن لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتحديد نوع المخالفة، وتشكيل لجنة للتقييم على مستوي المحافظة ولجنة أخري للتظلمات أيضًا علي مستوي المحافظة..مطالبًا المواطنين بسرعة تقديم طلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع 25% جدية تصالح من قيمة المخالفة، وتقسيط باقي المبلغ علي 3 سنوات علي أقساط ربع سنوية، مطالبا المحافظ جميع الجهات بالتكاتف والتعاون من أجل فرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون بكل حزم علي المخالفين .