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أخبار العالم

"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق طائرة حوثية باتجاه السعودية: إرهاب ممنهج

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:57 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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مـيـس رضـا
أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة (مفخَّخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها في الأجواء اليمنية. 

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وشدّد العثيمين في بيان، الاثنين، على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -صباح اليوم (الاثنين) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الاعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
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