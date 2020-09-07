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أخبار العالم

وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية تعلن عن وظائف شاغرة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:41 ص
مساجد المملكة العربية
مساجد المملكة العربية السعودية
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مـيـس رضـا
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، عن وظائف شاغرة للرجال والنساء في وظائف (مؤذن – إمام  – حراس أمن – مراقبين).

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وقالت الوزارة: إنه يمكن التقديم على الوظائف عبر الرابط التالي هنا.
https://www.moia.gov.sa/Career

وبالنسبة إلى الشروط الواجب توافرها في وظيفة الإمام كانت كما يلي:

أن يكون سعودي الجنسية.
ألا يقل العمر عن 18 سنة.
الحصول على الشهادة الثانوية.
حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
التفرغ التام للعمل.
اجتياز الكشف الطبي.
حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

أما شروط مراقبي مساجد بحسب الشؤون الإسلامية فكانت كما يلي:

أن يكون مكملًا 18 عامًا من العمر وأن يكون سعودي الجنسية.
أن يكون لائقًا صحيًّا للخدمة.
حسن السيرة والأخلاق.
أن يكون لديه المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة، بما لا يقل عن الشهادة الثانوية.
غير محكوم عليه بحد شرعي أو قصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكومًا عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.
غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولًا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.
أن يجتاز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.
أن يكون المتقدم غير متقاعد من القطاع العام أو الخاص.
وبالنسبة إلى شروط وظائف الشؤون الإسلامية لـ حراس الأمن فهي:
أن يكون مكملًا 18 عامًا من العمر وأن يكون سعوديًّا.
أن يكون لائقًا صحيًّا للخدمة.
حسن السيرة والأخلاق.
أن يكون لديه المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة، بما لا يقل عن الشهادة الثانوية.
غير محكوم عليه بحد شرعي أو قصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكومًا عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.
غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولًا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.
أن يجتاز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.
أن يكون المتقدم غير متقاعد من القطاع العام أو الخاص.
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