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أخبار العالم

عبير موسي: نحتاج إرادة سياسية لحل الأزمة في تونس

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:23 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الاثنين، إن القدرة على الخروج من الأزمة في تونس موجودة وتحتاج إلى إرادة سياسية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي: "بعض الأحزاب السياسية تسمح بعمل داعش في تونس، التي لم تعد قادرة على تحمل الفوضى السياسية".

وتابعت: "بعض الأحزاب السياسية تتخابر مع جهات أجنبية، و هناك أحزاب في البرلمان التونسي متورطة بدعم الإرهاب".

من جانب آخر، قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إن هناك أطرافًا سياسية تستغلّ الديمقراطية للتجييش وبث الفتنة.

وأضاف في بيان نشرته شبكة "سكاي نيوز": "هناك ضرورة التصدي إلى خطاب التحريض وتبييض الإرهاب من قبل بعض الأطراف السياسية".


ويأتي ذلك بعد يوم من عملية إرهابية ضد دورية للشرطة في مدينة سوسة شرق البلاد، راح ضحيتها عنصر من الحرس الوطني وأصيب آخر بجروح، بينما تمكّنت قوات الأمن من القضاء على 3 إرهابيين.

ومنذ قليل قال الحرس الوطني التونسي، إن هناك جهات إرهابية تحاول استقطاب الشباب في المساجد، مؤكدًا أن إرهابيي عملية سوسة غير مصنفين لدى الأجهزة.

وأضاف الحرس الوطني: "ضبط خلايا متخصصة في عمليات التسميم والطعن، والخلايا التي ضبطت تلقت دروسا في صنع المتفجرات عن بعد".

وشهدت تونس منذ ثورة 2011 صعود الحركات المتطرفة والإرهابية، التي كانت وراء مقتل عشرات الجنود وعناصر الشرطة وكذلك عدد كبير من المدنيين و59 سائحا أجنبيا، على غرار تنظيمي جند الخلافة وكتيبة عقبة بن نافع الموالين لداعش والقاعدة.

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