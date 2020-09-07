تنسيق 2020 .. تعرف على شروط القبول في قسم الصيدلة الإكلينيكية بالجامعات

"الصيدلة الإكلينيكية" من أهم الأقسام التي تتواجد بكلية الصيدلة، فهي تعطي للصيدلي الدور الأهم والأبرز ضمن فريق الرعاية الصحية، ويأتي ذلك عن طريق مقابلة المريض ومتابعة الدواء وتقديم له كل المستلزمات الصحية للمريض عن طريق الإرشادات السليمة والاستخدام الامثل للدواء، والتأكد من عدم وجود أي تدخلات دوائية. يعد قسممن أهم الأقسام التي تتواجد بكلية الصيدلة، فهي تعطي للصيدلي الدور الأهم والأبرز ضمن فريق الرعاية الصحية، ويأتي ذلك عن طريق مقابلة المريض ومتابعة الدواء وتقديم له كل المستلزمات الصحية للمريض عن طريق الإرشادات السليمة والاستخدام الامثل للدواء، والتأكد من عدم وجود أي تدخلات دوائية.





لذلك يقوم طالب "الصيدلة الإكلينيكية" بدراسة عدد من المقررات النظرية والعملية التي تساعده على تحصيل المعلومات الكافية عن الأمراض واسبابها والأعراض الناتجة عنها وطرق الوقاية منها وعلاجها، بالإضافة إلى طـرق علاج الأمراض ومناقشة التأثير العلاجي للأدوية وتدريب الطالب في مجال الصيدلة الإكلينيكية وصيدلة المستشفيات ومراكز معلومات الأدوية والسموم من خلال برامج عملية مكثفة في المستشفيات التعليمية وغيرها من المواقع.









ويرصد لكم موقع صدى البلد أهم شروط قسم الصيدلة الإكلينيكية.



يستقبل قسم صيدلة الإكلينيكية الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم وطلاب الثانوية العامة المعادلة عن طريق مكتب التنسيق والطلاب المقيدين بكليات الصيدلة المناظرة من نفس البرنامج ذو اللائحة الموحدة، والراغبين في التحويل إلى برنامج الصيدلة الإكلينيكية بنظام الساعات المعتمدة.





ولا تتعدى نسبة الطلاب المحولين إلى البرنامج ٢٥٪ من عدد طلاب الفرقة.





ويتطلب دراسة ١٧٧ ساعة معتمدة موزعة على عشرة فصول دراسية وتشمل متطلبات الكلية الاختيارية بالإضافة الى ثلاث ساعات معتمدة كمتطلبات للجامعة.





يتطلب اجتياز سنة الامتياز والتي تشمل مشروع التخرج في إحدى التخصصات المطروحة للتسجيل.



