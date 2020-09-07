أمل مصر.. وزارة البترول تعلن أخبارًا سارة عن حقل ظهر

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن تفاصيل جديدة بخصوص حقل ظهر ، وذلك خلال ترؤسه اعمال الجمعية العامة لكل من شركتي بتروشروق وشركة بتروبل لإعتماد نتائج الاعمال للعام المالى 2019/2020.









وأنهت شركة بتروشروق المسئولة عن العمليات في مشروع حقل ظهر تحت مظلة شركة بتروبل، بحسب وزير البترول عن الاتي:









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- الانتهاء من حفر آبار المنطقة الجنوبية للحقل

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- تخطى القدرة الإنتاجية حاليا 3 مليارات قدم مكعب يوميًا

- يمثل انتاج حقل ظهر نسبة 40% من اجمالى انتاج مصر من الغاز

- اجمالى الانفاق الفعلى منذ بدء مشروع تنمية حقل ظهر وحتى نهاية يونيه 2020 بلغ 4ر10 مليارات دولار

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- اكمال الشبكة التحت سطحية وبعض وحدات محطة المعالجة البرية اللازمة لتحسين عمليات الإنتاج

- الاستعانة بأحدث التقنيات السيزمية في اعمال الاستكشاف بالتنسيق مع الشريك الاجنبى شركة إينى الإيطالية

- بلغت القدرة الانتاجية القصوى الحالية من الحقول التابعة لبتروبل بما فيها حقل ظهر مايقرب من مليون برميل مكافئ يوميا

- تنتج بتروبل نحو 1ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميا ونحو 70 الف برميل يوميًا زيت خام











