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أخبار البلد

الزراعة: طفرة فى الإنتاج الحيواني في الصعيد بسبب مراكز التلقيح الصناعي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:12 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
تفقد اللواء الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لشئون الخدمات البيطرية، مديريتي الطب البيطري بمحافظتي أسيوط وسوهاج، للوقوف على مستجدات العمل في أعمال التلقيح الاصطناعي للماشية بالمحافظتين.

وعقد مساعد وزير الزراعة، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات البيطرية وأقسام مديرية الطب البيطري بأسيوط، بحضور الدكتور خالد بكرى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسيوط، للاطمئنان على كل الأعمال وتم الاجتماع بمديري الإدارات بالمديرية للاطلاع على آخر المستجدات في أعمال التلقيح الصناعي للماشية والوقاية والمجازر.

وتفقد صابر وحدة النيتروجين، وأعمال التلقيح الصناعي، فضلا عن الثلاجة المركزية للقاحات بالمديرية ومتابعة أعمال تحصينات الماشية بالمديرية، كما تم تفقد أعمال وحدة الواسطى البيطرية التابعة لإدارة الفتح البيطرية وتم مناظرة المكان المقترح لتخصيصه وحدة تلقيح صناعي مركزية لخدمة محافظات وسط الصعيد.

وخلال زيارته لمحافظة سوهاج تفقد مساعد وزير الزراعة،  مركز التلقيح الاصطناعى للماشية بمدينه طهطا، والمقرر العمل على رفع كفاءته واعاده تشغيله، حيث توقف عن العمل منذ حوالي ١٥ عاما.

وأشار مساعد الوزير إلى أن عملية التطوير تشمل إعادة التصميم الداخلي ليتناسب مع أحجام وأنواع الطلائق والحفاظ عليها، لافتا الى انه باستكمال التجهيز والتحديث سيكون المركز مهيأ يمكن لسد احتياجات  ٥ محافظات في صعيد مصر من مستلزمات التلقيح الاصطناعى مما يعد طفرة فى الإنتاج الحيواني في قرى الصعيد، مع الإمداد بأحدث الأجهزة التي تضمن إنتاج قصيبات سلائل منوي عالية الجودة والتي تحمل صفات وراثية مميزة وتناسب مع الهدف المرجو بتنشئة سلالات مصرية.
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