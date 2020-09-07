الزراعة: طفرة فى الإنتاج الحيواني في الصعيد بسبب مراكز التلقيح الصناعي

تفقد اللواء الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لشئون الخدمات البيطرية، مديريتي الطب البيطري بمحافظتي أسيوط وسوهاج، للوقوف على مستجدات العمل في أعمال التلقيح الاصطناعي للماشية بالمحافظتين.





وعقد مساعد وزير الزراعة، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات البيطرية وأقسام مديرية الطب البيطري بأسيوط، بحضور الدكتور خالد بكرى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسيوط، للاطمئنان على كل الأعمال وتم الاجتماع بمديري الإدارات بالمديرية للاطلاع على آخر المستجدات في أعمال التلقيح الصناعي للماشية والوقاية والمجازر.





وتفقد صابر وحدة النيتروجين، وأعمال التلقيح الصناعي، فضلا عن الثلاجة المركزية للقاحات بالمديرية ومتابعة أعمال تحصينات الماشية بالمديرية، كما تم تفقد أعمال وحدة الواسطى البيطرية التابعة لإدارة الفتح البيطرية وتم مناظرة المكان المقترح لتخصيصه وحدة تلقيح صناعي مركزية لخدمة محافظات وسط الصعيد.





وخلال زيارته لمحافظة سوهاج تفقد مساعد وزير الزراعة، مركز التلقيح الاصطناعى للماشية بمدينه طهطا، والمقرر العمل على رفع كفاءته واعاده تشغيله، حيث توقف عن العمل منذ حوالي ١٥ عاما.



