بحبك يا رودى.. مذيعتا السفيرة عزيزة تتغزلان ببعضهما على الهواء.. فيديو

قالت الإعلامية جاسمين طه زكي، إنها قرأت نصيحة مهمة تقول" ارتبطوا بالناس الشيك " مؤكدة أن الشيك لا يقصد بها من يرتدون ملابس جديدة وغالية.





وأضافت خلال تقديمها برنامج " السفيرة عزيزة " مع الإعلامية رضوى حسن، أن الشيك يقصد بها الأشخاص التى تحافظ على الأسرار ومن هم يتصفون بالطيبة.





ولفتت إلى أن الأشخاص الشيك هم من يحبون بعض بدون أى مقابل.





وقامت الإعلامية جاسمين طه زكي، بمغازلة رضوى على الهواء قائلة : بحبك يا رودى" وردت الأخيرة وأنا كمان بحبك يا جاسمين.





وأكدت رضوى أن الكلمة يكون لها مردود إيجابي على الآخرين، فالكلمة الجميلة تؤثر على الأشخاص.





وظلت الإعلامية جاسمين طه زكي، و رضوى حسن تتغزلان ببعضهما على الهواء " انتى لبسك حلو اوي.. وترد الأخري عينك حلوة".



