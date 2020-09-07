رغم حظر كورونا.. الشواطئ مكتظة أثناء موجة الحر في كاليفورنيا.. فيديو

ويظهر مقطع الفيديو، شاطئ سانتا مونيكا هناك مكتظا بالناس رغم خطر كورونا.

ويرجع سبب ارتفاع درجات الحرارة بسبب حريق هائل أشعل النار في 36 ألف فدان وقطع طريق الخروج من منتجع شعبي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

واشتعل الحريق يوم الجمعة في غابة سييرا الوطنية، ما أدى إلى قطع طريق منتجع ماموث بول، على بعد 60 كم شمال شرق فريسنو، ووصلت درجة الحرارة إلى 47 درجة مئوية، وهي جزء من موجة طقس حار قياسية في الولاية.