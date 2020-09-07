بسبب ذبابة .. مسن يفجر منزله بالخطأ من أجل مطاردة حشرات .. صور





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية فإن رجل ثمانيني فرنسيا كان يستعد لتناول وجبة العشاء في الساعة الثامنة ليلا مساء الجمعة الماضية، ولكن دخلت إلى المنزل ذبابتان عكرتا صفو حياته في منزله.





وقرر العجوز مطاردتهما بالصاعق الكهربائي الخاص به ليخرجا من المنزل؛ لأن وجودهم في المنزل يسبب له إزعاجا وأرقا لأنه لا يمكنه التأقلم مع الحشرات.





وانكسر الصاعق الكهربائي أثناء مطاردة الذبابتين وتسرب منه غاز، تفاعل مع نيران الشموع التي كان يضيء بها الغرفة في الجو الهادئ الذي يحبه.





وتسبب ذلك التسرب في انفجار المنزل، وخروجه منه بجروح بسيطة ولكن هو الآن يسكن في مخيم للإيواء لحين إصلاح ما تلف في منزله.

فجر رجل ثمانيني منزله عن طريق الخطأ بسبب مطاردته لذبابة دخلت منزله، وحاول إخراجها ليلا بصاعق الكهرباء الخاص به.