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مرأة

فستان مكشوف .. جوهرة تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة .. شاهد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:41 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نشرت الفنانة الاستعراضية جوهرة مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جريئة نالت إعجاب الكثير من متابعيها.

وارتدت جوهرة فستانا باللون الكشميرى مكشوف وانتعلت حذاء بكعب يليق بإطلالتها، وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة. 

ولم تتكلف جوهرة في اقتناء الاكسسورات واكتفت بقرط رقيق واسورة تليق بإطلالتها الساحرة. 

ووضعت جوهرة، ميكب بالألوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالايلاينر والماسكرا، واختارت أحمر شفاه باللون البينك الملائم لها.
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