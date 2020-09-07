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برلمان

بعد تصديق السيسي.. ننشر الخريطة الكاملة لدوائر البرلمان في 27 محافظة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:30 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أحمد أيمن
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، على القانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وكان ذلك بعد قرابة أسبوعين من موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر.

وتضمن القانون في نص المادة الثانية أن جمهورية مصر العربية تقسم إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى اربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.


ووفقًا لقانون مجلس النواب الجديد، يُشكل المجلس من 568 عضوا ينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، بواقع 284 مقعدا تخصص للانتخاب بالنظام الفردي و284 مقعدا تخصص للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

ويرصد "صدى البلد" الخريطة الكاملة للمقاعد الانتخابية الخاصة بكل محافظة في ضوء القانون الجديد:

1. القاهرة: 19 دائرة انتخابية وخصص لها 31  مقعدا فرديا ومثلها قائمة.
 
2. الإسكندرية: 6 دوائر انتخابية وخصص لها 16 مقعدا فرديا و18 قائمة.
 
3. بورسعيد: دائرتان خصص لهما مقعدان فردي ومثلهما قائمة.
 
4. الإسماعيلية: 3 دوائر انتخابية خصص لها 5 مقاعد فردي و4 قائمة
 
5. السويس جاءت في دائرة واحدة خصص لها مقعدان فردي ومثلهما قائمة.
 
6. القليوبية: 6 دوائر انتخابية خصص لها 16 مقعدا فرديا و14 قائمة.
 
7. الشرقية: 8 دوائر انتخابية خصص لها 21 مقعدا فرديا ومثلها قائمة.
 
8. الدقهلية: 10 دوائر وخصص لها 21 مقعدا فرديا و17 قائمة.
 
9. دمياط قسمت إلى دائرتين وخصص لهما 4 مقاعد فردية و6 قائمة.
 
10. كفر الشيخ: 4 دوائر انتخابية خصص لها 10 مقاعد فردية و9 قائمة.
 
11. الغربية: 7 دوائر انتخابية خصص لها 14 مقعدا فرديا و16 قائمة.
 
12. المنوفية: 6 دوائر خصص لها 11 مقعدا فرديا و13 قائمة.
 
13. البحيرة: 9 دوائر انتخابية خصص لها 18 مقعدا فرديا و20 قائمة.
 
14. الجيزة: 12 دائرة انتخابية وخصص لها 25 مقعدا فرديا و23 قائمة.
 
15. الفيوم: 4 دوائر خصص لها 10 مقاعد فردية و9 قائمة.
 
16. بني سويف: 4 دوائر انتخابية خصص لها 8 مقاعد فردية ومثلها قائمة.
 
17. المنيا: 6 دوائر وخصص لها 16 مقعدا فرديا و14 قائمة.
 
18. أسيوط: 4 دوائر خصص لها 12 مقعدا فرديا و11 قائمة.

19. سوهاج: 8 دوائر انتخابية خصص لها 14 مقعدا فرديا و13 قائمة.
 
20. قنا قسمت إلي 4 دوائر وخصص لها 9 مقاعد فردية ومثلها قائمة.
 
21. الاقصر: 3 دوائر انتخابية وخصص لها 3 مقاعد فردية و4 قائمة.
 
22. أسوان: 4 دوائر انتخابية خصص لها 5 مقاعد فردية و4 قائمة.
 
23. مطروح قسمت إلي دائرتين وخصص لها مقعدان فردي و4 قائمة.

24. الوادي الجديد قسمت إلي دائرتين وخصص لها مقعدان فردي ومثلهما قائمة.
 
25. البحر الأحمر : 3 دوائر انتخابية وخصص لها 3 مقاعد فردي ومثلها قائمة.
 
26. شمال سيناء، قسمها مشروع القانون إلي دائرتين خصص لها مقعدان فردي و5 قائمة.
 
27. جنوب سيناء قسمت إلي دائرتين خصص لها مقعدان فردي ومثلهما قائمة.

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