الصين تعرض عينات إنتاجها من اللقاحات المضادة لـ كورونا .. فيديو

عرض الصين، باكورة إنتاجها من اللقاحات المضادة للفيروس وذلك بمعرض بكين للتجارة، حيث

عُرضت عينات من لقاحين من إنتاج شركتي "سينوفاك بيوتك" و"سينوفارم" على أمل أن يتم طرحهما في الأسواق بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة من التجارب عليهما بنهاية العام الجاري.





وقال ممثل شركة سينوفاك لوكالة فرانس برس إن شركته أكملت تشييد مصنع يمكنه إنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح سنويًا.





ويدخل اللقاحان الصينيان ضمن عشرة لقاحات أخرى على مستوى العالم بدأت جميعها المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب الطبية تمهيدًا لاعتمادها رسميًا وطرحها للاستخدام بشكل عام.





وتتوقع سينوفارم أن تنتج الجرعة الواحدة من لقاحها أجساد مضادة للفيروس تستمر بجسد الإنسان لمدة تتراوح ما بين عام وثلاثة أعوام.

أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها