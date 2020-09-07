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حوادث

شاهد.. استعدادات الأجهزة الأمنية لتأمين جولة الإعادة فى انتخابات الشيوخ

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:48 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة بمختلف مديريات الأمن التى تشهد جولة الإعادة لانتخابات (مجلس الشيوخ 2020) حيث تم مراجعة الخطط والإجراءات الأمنية؛ لترسخ دعائم الأمن والنظام، وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين،  وتوفير مناخ آمن أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.
   
وتم تكثيف الانتشار الأمنى على مستوى الجمهورية، وتدعيم الخدمات الأمنية بمحيط اللجان وكل الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتشديد إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.
 
ومَرَّ مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بمختلف مديريات الأمن التى تشهد جولة الإعادة، على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، والتأكيد عليهم بضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.
    
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الانتخابات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.
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