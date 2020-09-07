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رياضة

زيزو وشيكابالا وإمام وأشرف يواصلون التأهيل فى الزمالك

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:11 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
واصل محمود عبدالرزاق "شيكابالا" وحازم إمام وحسام أشرف وأحمد سيد "زيزو" رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وخضع الرباعي لجلسات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري العام.

وكان الزمالك فاز على طلائع الجيش بهدف يوسف أوباما فى الجولة ال٢٥ للدوري .
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