الكويت: الحكومة تراجع قائمة الدول الـ 32 الممنوع دخول مواطنيها البلاد

كشفت صحيفة «القبس» الكويتية عن أن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد، قرر خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مراجعة قائمة الدول الـ 32 الممنوعة من دخول البلاد.





وحدد مجلس الوزراء الكويتي موعدا لمناقشة قائمة الدول الـ 32 الممنوعة من دخول البلاد بأنه سيكون الخميس المقبل.





ووفقا للصحيفة الكويتية، قالت مصادر حكومية مطلعة، إن "السلطات الصحية ستسلم مجلس الوزراء تقريرًا مفصلًا، عن وضع الدول الممنوعة، ومؤشرات انتشار الوباء فيها وسيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة من خلاله".









وأضافت المصادر أن "القائمة وارد أن ينخفض عددها والسلطات الصحية ستحدد ذلك، كما سيتم تقديم تقرير للأسبوع الجاري، عن عدد الاصابات الجديدة لكورونا في البلاد، والحاجة إلى اتخاذ إجراءات احترازية جديدة".



