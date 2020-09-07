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ديني

غنيمة: مصر بها علماء في المجال النووي يكفون أفريقيا وآسيا.. فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:04 م
غنيمة: مصر بها علماء
غنيمة: مصر بها علماء في المجال النووي يكفون أفريقيا وآسيا
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أمل فوزي
قال الدكتور عبدالفتاح غنيمة، أستاذ العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، إن مصر لديها العديد من العلماء الأفذاذ فى العديد من المجالات، مشيرًا إلى أن مصر بها علماء عمالقة فى مجالات الفيزياء النووية، يكفون أفريقيا وآسيا.


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وأضاف «غنيمة» في لقائه مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن الجامعات المصرية فيها قامات كبيرة، من العلماء بالعديد من المجالات، وكل منهم مدرسة جامعة وله مئات التلاميذ، فمصر بخير من حيث العلوم التطبيقية والكيمياء والفيزياء.


كان خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قال في حلقة برنامجه أمس إننا نعيش فى أزمة تقديم المصلحة الشخصية على العامة.

 
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وأوضح «الجندى» ، أن الشأن العام له ضوابطه والشريعة اتسعت لكل هذه الأمور، نحن نعيش فى أزمة تقديم المصلحة الشخصية على العامة، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية قدمت المصلحة العامة، على الخاصة، ضاربا مثلا بالحاجة إلى إنشاء الدولة أعمدة كهرباء فى أرض زراعية أو مملوكة لأناس أيهما يتم التضحية به.


كان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  أكد أن الشريعة تقدم المصلحة الإنسانية على نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، مشيرًا إلى أن هناك ضوابط شرعية لتعطيل العمل بالنص القرآنى والسنة النبوية الشريفة. 


ونبه إلى أن الرق نص موجود فى القرآن، وهو من قبل الإسلام وكان فى اليهودية والمسيحية، لكن الأمم المتحدة اتفقت على إلغائه، وبالتالى أصبح غير مطلق لغياب الظرف، والنص الموجود بالقرآن لا يمكن تعديله أو العبث به، لكن لا يوجد رق".
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