غنيمة: مصر بها علماء في المجال النووي يكفون أفريقيا وآسيا.. فيديو

قال الدكتور عبدالفتاح غنيمة، أستاذ العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، إن مصر لديها العديد من العلماء الأفذاذ فى العديد من المجالات، مشيرًا إلى أن مصر بها علماء عمالقة فى مجالات الفيزياء النووية، يكفون أفريقيا وآسيا.
وأضاف «غنيمة» في لقائه مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن الجامعات المصرية فيها قامات كبيرة، من العلماء بالعديد من المجالات، وكل منهم مدرسة جامعة وله مئات التلاميذ، فمصر بخير من حيث العلوم التطبيقية والكيمياء والفيزياء.
كان خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قال في حلقة برنامجه أمس إننا نعيش فى أزمة تقديم المصلحة الشخصية على العامة.