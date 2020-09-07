غنيمة: مصر بها علماء في المجال النووي يكفون أفريقيا وآسيا.. فيديو

وأوضح « الجندى » ،

أن الشأن العام له ضوابطه والشريعة اتسعت لكل هذه الأمور، نحن نعيش فى أزمة تقديم المصلحة الشخصية على العامة، مشيرًا

الشريعة الإسلامية قدمت المصلحة العامة، على الخاصة، ضاربا مثلا بالحاجة إلى إنشاء الدولة أعمدة كهرباء فى أرض زراعية أو مملوكة لأناس أيهما يتم التضحية به.

إلى أن