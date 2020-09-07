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نكاية في الإرهابية.. أحمد موسى يطلق هاشتاج «كلنا معاك يا بطل» لدعم الرئيس

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:34 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجماعة الإرهابية تهدد وتقتل المصريين منذ قيام ثورة 30 يوينو، موضحا أنها تسعى دائما إلى إطلاق دعوات لنزول المصريين إلى الشوارع، ولكن المصريين على ثقة في قيادتهم. 

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، «الإرهابيون الخونة أطلقوا 500 دعوة لإسقاط الدولة، ولكن المصريين لا يستمعون إليهم»، مطالبا هؤلاء الخونة بالنزول إلى مصر، وسوف يتم وضعهم على مسلة ميدان التحرير.

وأطلق أحمد موسى، هاشتاج لدعم الرئيس السيسي يحمل عنوان «كلنا معاك يا بطل»، مؤكدا «الإخوان مش عايزين غير الرئيس السيسي؛ لأنه هو من قضى عليهم، وقضى على مشروعهم الإرهابي لقتل وسفك دماء المصريين».

وأكد أحمد موسى، أننا المصريين يجب أن ندافع عن مصر لأننا لا نملك إلا مصر، ولا نملك جنسية ثانية كباقي الإرهابيين والخونة. 

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