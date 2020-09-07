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تعليم

لطلاب التنسيق 2020.. تعرف على أقسام كلية الفنون التطبيقية بجامعة القاهرة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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أحمد علام
تدخل كلية الفنون التطبيقية دائرة الكليات التي يتم تصنيفها بأنها كليات قمة ، فهي مزيج ما بين الهندسة والفن ، تكون مدة الدراسة 5 سنوات بحيث يكون تصنيفها ” سنة. إعدادي و 4 سنوات تخصص “

ويرصد لكم موقع صدي البلد أهم الأقسام الخاصة بكلية الفنون التطبيقية جامعة القاهرة. 

يدرس الطالب مواد فنية مثل ” عناصر طبيعية وأسس تصميم وخط عربي ومنظور حر ومواد هندسية مثل هندسه وصفيه ورسم هندسي وعمارة ورياضيات “ 

1 – قسم الزخرفة: و هو القسم الذى يجمع بين الفنون الجميلة و الفنون التطبيقية .. حيث يعتمد على اليد الماهرة و الموهوبة.

2 – قسم الإعلان: و هو القسم الذى يهدف إلى انتاج الاعلانات المنتشرة فى كل مكان .

3 – قسم التصميم الداخلى: و هو القسم الذى يعتمد على تنسيق الديكورات فى الاماكن المختلفة ..و اسمه الحركى ديكور.
4 – قسم التصوير السينمائى و الفوتوغرافى و التليفزيونى: و هو الذى يعتمد على استخدام أله التصوير( الكاميرا) فى أخذ كادرات مميزة ..و هو يختلف تماما عن قسم التصوير فى كلية الفنون الجميلة ..فهذا القسم يعادل قسم زخرفة .

5 – قسم الزجاج: و هو المتخصص بكافة أنواع الزجاج و الكيميا الخاص به .. كالزجاج المعمارى الذى ينظف نفسه بنفسه و الموجود فى مستشفى السرطان.


6 – قسم النحت: و هو الخاص بكافة أنواع المنحوتات المختلفة على كافة أنواع الخامات. 

7 – قسم الطباعة و النشر: و هو الذى يختص مثلا بتصميم المجلات و الجرائد و تصميم العملات فى البنوك.

8 – قسم التصميم الصناعى: و هو الذى يختص بتصنيع كافة الادوات المختلفة و الكهربائية كالسيارات و الخلاط و الماكتات.

9 – قسم الحلى و المعادن: و هو قسم لا يعتمد فقط على صناعة الحلى و المجوهرات بل الكثير من ادوات المطبخ و ديكورات السيارات من الداخل و سك العملات الفضية .

10 – قسم الخزف: و هو لا يعتمد فقط على صناعة الخزفيات من الطين بل ايضا صناعة السيراميك بانواعه المختلفة .
 
11 – قسم النسيج: و هو القسم الذى يحصل من الخيوط على قماشة لها تصميم معين ..و يستطيع تعديل هذه القماشة لتصبح مثلا مقاومة للرصاص.

12 – قسم طباعة المنسوجات: و هو القسم الذى يأخذ القماشة من القسم السابق و يطبع عليها الكثير من التصميمات المختلفة و المتنوعة ..و الدخول فى كيمياويات الألوان.

13 – قسم الملابس الجاهزة : و هو القسم الذى يأخذ القماشة من القسم السابق و يحولها إلى قطعة ملابس .

14 – قسم الحديد: الخاص بالمنتجات الحديدية. 

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