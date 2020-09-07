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حوادث

غدا.. تلقي تظلمات القضاة على الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام الجديد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:43 م
دار القضاء العالي
دار القضاء العالي
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محمد عبدالله
يبدأ، غدا الثلاثاء، مجلس القضاء الأعلى، تلقى تظلمات القضاة على الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام القضائى  2020- 2021، حيث كان المجلس قد قرر تلقى التظلمات لمدة اسبوع ينتهي  في 14 سبتمبر الحالى.

واعتمد مجلس القضاء الأعلي، برئاسة المستشار عبدالله شوضه، اليوم، الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.

يذكر ان الجزء الثاني من الحركة القضائية هو الأكبر من حيث عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين يشملهم، ويغطى هذا الجزء تنقلات رؤساء النيابة وقضاة المحاكم، وهو ما يُعرف بـ«حركة التبادل» التي تشهد تبادل المراكز بين القضاة وأعضاء النيابة، إضافة إلى تنقلات القضاة أنفسهم بين المحاكم والرغبات والحالات المرضية، كما يتضمن  ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة إلى درجة رؤساء محاكم من الفئتين "أ" و"ب"، وترقية من هم بدرجة قاضى إلى رئيس من الفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها.
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