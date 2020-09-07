غدا.. تلقي تظلمات القضاة على الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام الجديد

يبدأ، غدا الثلاثاء، مجلس القضاء الأعلى، تلقى تظلمات القضاة على الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام القضائى 2020- 2021، حيث كان المجلس قد قرر تلقى التظلمات لمدة اسبوع ينتهي في 14 سبتمبر الحالى.





واعتمد مجلس القضاء الأعلي، برئاسة المستشار عبدالله شوضه، اليوم، الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.



