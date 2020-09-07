ابن النادي.. هجوم قوي من الجماهير على رمضان صبحي بعد انضمامه لبيراميدز | شاهد





- ‏هو مش كان اسمه الأسيوطي سابقا !!

انت اللي قولت مش أنا ولازم تستحمل سف كتير الفتره الجايه ،،،

الـ100 مليون جنيه مش ببلاش يا ابن النادي .







- ‏عايز أعرف هاتعمل مؤتمرك الصحفي امتى يا ابن النادي

وامتى هاتجهش بالبكاء

وأفهم من كده إنك يا إما في بيراميدز يا إما بلاش.





- ‏ما عدتش في حاجة اسمها ابن النادي دلوقتي فين ما تكون الفلوس أنا ابنها .





- ‏لما هرجع هرجع على الكبير اللى هو النادي الأهلي

مش الأسيوطي سابقا مع احترامي !!!

محدش يصدق اي كلام في الزمن دا

‎#رمضان_صبحي



اقرأ ايضا :