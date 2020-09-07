ابن النادي.. هجوم قوي من الجماهير على رمضان صبحي بعد انضمامه لبيراميدز | شاهد

تعرض رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز والنادى الاهلى سابقا، إلى هجوم قوى من جماهير الكرة المصرية بعد اعلان تعاقده مع نادى بيراميدز .
ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج ابن النادى وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على تويتر وجاءت التغريدات كالآتى :
- يا أهل الله
ممكن حد يصحيني لما رمضان صبحي ابن النادي يجهش بالبكاء.
- هو مش كان اسمه الأسيوطي سابقا !!
انت اللي قولت مش أنا ولازم تستحمل سف كتير الفتره الجايه ،،،
الـ100 مليون جنيه مش ببلاش يا ابن النادي .
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- عايز أعرف هاتعمل مؤتمرك الصحفي امتى يا ابن النادي
وامتى هاتجهش بالبكاء
وأفهم من كده إنك يا إما في بيراميدز يا إما بلاش.
- ما عدتش في حاجة اسمها ابن النادي دلوقتي فين ما تكون الفلوس أنا ابنها .
- لما هرجع هرجع على الكبير اللى هو النادي الأهلي
مش الأسيوطي سابقا مع احترامي !!!
محدش يصدق اي كلام في الزمن دا
#رمضان_صبحي
ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج ابن النادى وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على تويتر وجاءت التغريدات كالآتى :
- يا أهل الله
ممكن حد يصحيني لما رمضان صبحي ابن النادي يجهش بالبكاء.
- هو مش كان اسمه الأسيوطي سابقا !!
انت اللي قولت مش أنا ولازم تستحمل سف كتير الفتره الجايه ،،،
الـ100 مليون جنيه مش ببلاش يا ابن النادي .
اقرأ ايضا :
- عايز أعرف هاتعمل مؤتمرك الصحفي امتى يا ابن النادي
وامتى هاتجهش بالبكاء
وأفهم من كده إنك يا إما في بيراميدز يا إما بلاش.
- ما عدتش في حاجة اسمها ابن النادي دلوقتي فين ما تكون الفلوس أنا ابنها .
- لما هرجع هرجع على الكبير اللى هو النادي الأهلي
مش الأسيوطي سابقا مع احترامي !!!
محدش يصدق اي كلام في الزمن دا
#رمضان_صبحي