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رياضة

ابن النادي.. هجوم قوي من الجماهير على رمضان صبحي بعد انضمامه لبيراميدز | شاهد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:39 م
صدى البلد
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سيد احمد
تعرض رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز والنادى الاهلى سابقا، إلى هجوم قوى من جماهير الكرة المصرية بعد اعلان تعاقده مع نادى بيراميدز .


ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج ابن النادى وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على تويتر وجاءت التغريدات كالآتى :


- ‏يا أهل الله
ممكن حد يصحيني لما رمضان صبحي ابن النادي يجهش بالبكاء.


- ‏هو مش كان اسمه الأسيوطي سابقا !!
انت اللي قولت مش أنا ولازم تستحمل سف كتير الفتره الجايه ،،،
الـ100 مليون جنيه مش ببلاش يا ابن النادي .


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 - ‏عايز أعرف هاتعمل مؤتمرك الصحفي امتى يا ابن النادي
وامتى هاتجهش بالبكاء
وأفهم من كده إنك يا إما في بيراميدز يا إما بلاش.


- ‏ما عدتش في حاجة اسمها ابن النادي دلوقتي فين ما تكون الفلوس أنا ابنها .


- ‏لما هرجع هرجع على الكبير اللى هو النادي الأهلي
مش الأسيوطي سابقا مع احترامي !!!
محدش يصدق اي كلام في الزمن دا
‎#رمضان_صبحي
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