‏برنامج تأهيلي لـ أشرف بن شرقي وفرجانى ساسي فى الزمالك





وأضاف طبيب الزمالك أن الأشعة أثبتت إصابة أشرف بن شرقي لاعب الفريق بإجهاد عضلي بسيط وسيخضع لبرنامج تأهيلي قبل العودة مرة أخرى للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.







وتابع محمد أسامة : "فرجاني ساسي خضع لجلسة استشفاء في صالة الجيمانزيوم، والإصابة خفيفة واللاعب بدأ مرحلة التأهيل قبل العودة مرة آخرى للمشاركة مع الفريق.







ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة الخميس المقبل في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.‏‏

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أنه تم تخصيص برنامج تأهيلي لأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ثنائي الفريق.