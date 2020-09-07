AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر نتيجة ارتفاع تكلفة المادة الخام .. فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:05 م
أسعار السجائر
أسعار السجائر
Advertisements
حمزة شعيب
قال إبراهيم امبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن الزيادة التي أقرتها الشركة الشرقية للدخان، على أسعار بعض أصناف التبغ والسيجار بنسبة تتراوح بين 25% و71%.

وأكد امبابي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن تلك الزيادة ضرورية بعد تطبيق زيادة على الخام الذي يصنع منه السيجار والمنتجات التي تم رفع أسعارها.

وأضاف امبابي، أن الزيادة تأتي لمواجهة فارق تكلفة التصنيع مع سعر البيع، مؤكدا على أن الزيادة لا تشمل السجائر ولن تكون هناك زيادة في أسعار السجائر حتى يونيو 2021.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعبة الدخان: تراجع مبيعات المعسل بسبب كورونا أثر سلبا على 42 مصنعا.. ولا زيادة في أسعار السجائر لمدة 18 شهرا

التأثير الاقتصادي لـ كورونا .. خبراء: قرار الحكومة بعودة الحياة لطبيعتها منطقي .. محتكرو السلع سيخسرون .. ولا زيادة في أسعار السجائر لمدة 18 شهرا

شعبة السجائر: 89 مليون دولار فاتورة استيراد التبغ وورق الدخان في مايو الماضي ..فيديو

بدأ تطبيقها أمس.. لماذا ارتفعت أسعار السيجار ودخان الشعر؟

ترشيحاتنا

رمضان صبحي لـ صدى البلد: سبت الأهلي بمزاجي ونسايبي ملهمش علاقة

ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة رياضية بصحبة قطها.. شاهد

رمضان صبحي: عبد الله السعيد وعلى جبر سبب انضمامي إلى بيراميدز

كل مدير مدرسة حر في طلابه.. التربية والتعليم تعلن عدد أيام الدراسة في العام الجديد

الأطعمة البيضاء سر قوة جهاز المناعة .. إليك أقوى 5 أنواع

ابن النادي.. هجوم قوي من الجماهير على رمضان صبحي بعد انضمامه لبيراميدز | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر المكشوف.. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة

فوائد الكريز الأسود لن تتوقعها

الثوم والفجل .. 4 أطعمة تحميك من نزلات البرد