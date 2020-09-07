رئيس شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر نتيجة ارتفاع تكلفة المادة الخام .. فيديو

قال إبراهيم امبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن الزيادة التي أقرتها الشركة الشرقية للدخان، على أسعار بعض أصناف التبغ والسيجار بنسبة تتراوح بين 25% و71%.





وأكد امبابي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن تلك الزيادة ضرورية بعد تطبيق زيادة على الخام الذي يصنع منه السيجار والمنتجات التي تم رفع أسعارها.





وأضاف امبابي، أن الزيادة تأتي لمواجهة فارق تكلفة التصنيع مع سعر البيع، مؤكدا على أن الزيادة لا تشمل السجائر ولن تكون هناك زيادة في أسعار السجائر حتى يونيو 2021.



