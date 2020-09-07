هل مازالت علاقة تركي آل الشيخ قائمة مع نادي بيراميدز حتى الآن؟.. هاني سعيد يجيب

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لـ بيراميدز، أن صفقة رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، ستساعد فريقه على حسم البطولات في المرحلة المقبلة.





وقال هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، إن العلاقة بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز علاقة محترمة بعيدة عن كل المشاحنات التى يصدرها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأضاف هاني سعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، "أتممنا التعاقد مع رمضان صبحي وأحمد فتحي، ويتبقى لنا 3 صفقات لتدعيم الفريق".





وكشف حقيقة تذمر عبد السعيد وأحمد فتحي من قيمة عقد رمضان صبحي، قائلًا "فتحي والسعيد يعرفون قيمتهم جيدا وهم كلاعبين محبين للنادي ويحترمون عقودهم مع النادي، ولم يحدث أن هناك تذمر من اللاعبين وكلها شائعات لا أساس لها من الصحة".





وعن علاق تركي آل الشيخ بنادي بيراميدز، أكد هاني سعيد أن آل الشيخ قام ببيع النادي والإدارة الحالية هى صاحبة القرار في كل الملفات وليس رئيسه السابق صاحب فكرة تأسيس النادي.



