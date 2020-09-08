شاهد .. أول صورة لـ دراجة أوروس النارية الرئاسية الروسية

قام عدد من عشاق الدراجات النارية بتسريب أول صورة هندسية جديدة لدراجة اوروس النارية القادمة و التي تحمل الكثير من التفاصيل من شركة اوروس .





وكانت شركة اوروس أعلنت مسبقا ان الدراجة النارية الجديدة ستستخدم في حرس الرئاسة الروسي بالإضافة الى السيارات سينات وارسينال الفان.





وتظهر الصور المسربة عددا من التفاصيل الخاصة للدراجة النارية منها حجمها الضخم وقاعدة العجلات الطويلة و أضواء LED وحاجز هوائي أمامي قابل للتعديل وحقائب سرجية خلفية كبيرة .





كما أكدت بعض التقارير الروسية ان الدراجة النارية الجديدة سيتم تطويرها ضمن مشروع كورتيز الشهير لشركة نامي الروسية ، وعدة شركات اخرى .





وتستمد الدراجة النارية الجديدة قوتها من محرك أفقي بقوة 150 حصانا و سرعة قصوى تصل الى 250 كلم / ساعة .





والجدير بالذكر ان شركة كلاشينكوف قسم المركبات أصدرت من قبل عدة طرازات اختبارية في عام 2017 تحت علامة IZH ، لنفس هذه الدراجة .